СКР возбудил уголовное дело по новым эпизодам обстрела украинскими военными территории Ростовской области

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о покушении на убийство по новым эпизодам обстрела украинскими военными двух нежилых домов в Ростовской области, сообщает в субботу сайт ведомства.

«В Главном следственном управлении СКР возбуждено уголовное дело по факту повреждения двух домовладений в населенных пунктах на территории Ростовской области в результате попадания снарядов с территории Украины», - говорится в сообщении.

По данным следствия, 19 февраля во второй половине дня, «неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области, в результате чего полностью разрушен один нежилой дом в хуторе Маноцкий и одна хозяйственная постройка нежилого домовладения в хуторе Патроновка».

«Жертв среди мирного населения нет. По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом)», - говорится в сообщении.

Ранее в субботу в ведомстве сообщили о возбуждении дела по аналогичным статьям УК РФ после обстрела украинскими военными приграничной территории в Ростовской области.