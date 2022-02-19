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СНГ 19.02.2022 20:52

Зеленский и Шольц в Мюнхене обсудили ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили дипломатическое продвижение в разных форматах, ситуацию с безопасностью в Донбассе.

«Состоялась встреча с Олафом Шольцем в Мюнхене. Обсудили дипломатическое продвижение в разных форматах, актуальную ситуацию с безопасностью на востоке и последние провокации. Разделяем приверженность политико-дипломатическому урегулированию», - написал Зеленский в Twitter в субботу вечером.

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Тэги: УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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