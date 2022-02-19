Премьер Эстонии не исключает разногласий среди стран Запада по вопросу о санкциях против РФ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) не исключила, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины среди союзников по НАТО и ЕС могут возникнуть разногласия по вопросу о введении санкций в отношении России.
«НАТО и Европа сейчас придерживаются одной линии, они очень сплоченные, их посылы четкие, это положительный момент. В случае кибератак и гибридных нападений возникнут споры. Также будет непростым введение санкций, поскольку они всегда влияют на обе стороны», - сказала находящаяся в Мюнхене на конференции по безопасности Каллас порталу телерадиовещания ERR.
Каллас рассказала, что на встрече ее с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом речь шла об укреплении восточного фланга альянса.
«В июне состоится саммит НАТО, на нем будут озвучены решения. Важно, чтобы к этому времени все решения были приняты и проведена подготовка, все союзники знали, как будут укрепляться боевые подразделения и какие дополнительные войска прибудут», - сказала премьер Эстонии.
Она отметила, что пока заключены не все договоренности об укреплении восточного фланга НАТО.
«Это займет время, окончательные решения будут в июне. Не думаю, что все делается слишком медленно. Некоторые шаги были сделаны раньше. Великобритания решила вдвое усилить свое боевое подразделение в Эстонии. Такие меры принимаются и в других странах», - сказала премьер-министр.
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