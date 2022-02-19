МИД Франции рекомендует своим гражданам покинуть Украину

МИД Франции рекомендовал гражданам страны покинуть Украину или отложить поездки в эту страну.

«Всем гражданам Франции, чьё пребывание в Украине не имеет веских оснований, рекомендуется покинуть страну. Также советуем отложить все поездки в Украину», - говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте МИД Франции.

Неделю назад французский посол в Киеве Этьен де Понсен в обращении к своим соотечественникам писал: «... на данном этапе мы не даем общей рекомендации французам, проживающим в Украине, покинуть страну».

В нынешней рекомендации, помимо призыва уехать из Украины, сообщается, что «в контексте напряженности, созданной концентрацией российских войск на границе Украины и нарастающими нарушениями прекращения огня вдоль линии разграничения на востоке страны, рекомендуется проявлять усиленную бдительность и не посещать приграничные зоны на севере и востоке страны».

Французских граждан, находящихся в Харьковской, Луганской, Донецкой областях и Днепровском районе, призывают незамедлительно покинуть эти зоны.