МИД Франции рекомендует своим гражданам покинуть Украину

МИД Франции рекомендовал гражданам страны покинуть Украину или отложить поездки в эту страну.
«Всем гражданам Франции, чьё пребывание в Украине не имеет веских оснований, рекомендуется покинуть страну. Также советуем отложить все поездки в Украину», - говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте МИД Франции.
Неделю назад французский посол в Киеве Этьен де Понсен в обращении к своим соотечественникам писал: «... на данном этапе мы не даем общей рекомендации французам, проживающим в Украине, покинуть страну».
В нынешней рекомендации, помимо призыва уехать из Украины, сообщается, что «в контексте напряженности, созданной концентрацией российских войск на границе Украины и нарастающими нарушениями прекращения огня вдоль линии разграничения на востоке страны, рекомендуется проявлять усиленную бдительность и не посещать приграничные зоны на севере и востоке страны».
Французских граждан, находящихся в Харьковской, Луганской, Донецкой областях и Днепровском районе, призывают незамедлительно покинуть эти зоны.
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