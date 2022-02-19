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Дальнее зарубежье 19.02.2022 21:39

Премьер Польши предлагает предусмотреть санкции против «Северного потока 2»

Санкции, которые Запад готовит на случай военной эскалации ситуации в Украине, должны охватывать проект «Северный поток 2», заявил в субботу премьер Польши Матеуш Моравецкий.

«В санкционном пакете должен быть, как минимум, «Северный поток 2», - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом Моравецкий заявил, что не в восторге и от другого газопровода - «Северный поток». По его мнению, если бы оба эти трубопровода не работали, то большие объемы российского газа можно было бы без проблем поставлять в Европу через Украину. По мнению польского премьера, при таком варианте Москве было бы сложнее оказывать давление на Киев.

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Тэги: ПОЛЬША, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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