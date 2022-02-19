Премьер Польши предлагает предусмотреть санкции против «Северного потока 2»

Санкции, которые Запад готовит на случай военной эскалации ситуации в Украине, должны охватывать проект «Северный поток 2», заявил в субботу премьер Польши Матеуш Моравецкий.

«В санкционном пакете должен быть, как минимум, «Северный поток 2», - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом Моравецкий заявил, что не в восторге и от другого газопровода - «Северный поток». По его мнению, если бы оба эти трубопровода не работали, то большие объемы российского газа можно было бы без проблем поставлять в Европу через Украину. По мнению польского премьера, при таком варианте Москве было бы сложнее оказывать давление на Киев.