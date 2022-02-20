Британский МИД создает структуру для противодействия российской «дезинформации» по Украине

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что создает специальную структуру, в задачи которой будет входить противодействие российской «дезинформации» по теме Украины.
«Мы наблюдаем удвоение объема дезинформационной активности за последнюю неделю», - заявила она изданию Mail on Sunday.
По ее словам, «с начала этого месяца было опубликовано уже 40 фрагментов ложной информации из России» по украинскому вопросу.
«В конце холодной войны мы распустили наше информационное подразделение, но русские не распустили свое», - сообщила Трасс.
Она заявила: «Мы сопротивляемся, мы работаем с нашими союзниками, чтобы Кремль не мог продолжать пытаться утверждать то, что не соответствует действительности».
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