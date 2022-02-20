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Дальнее зарубежье 20.02.2022 10:45

Для восстановления СВПД необходимы прекращение давления на Тегеран и отмена всех санкций - президент Ирана

Президент Ирана Ибрахим Раиси считает недопустимым давление, которое оказывается на Иран в процессе венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), оно может привести к срыву возможных договоренностей.

«Было оказано политическое давление на иранский народ и выдвинуты претензии, что чревато подрывом перспектив достижения соглашения», - цитирует иранское агентство Merh заявление Раиси в телефонной беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Иранский лидер отметил, что если соглашение будет возобновлено, то «следует отказаться от всех ложных претензий к Ирану». По его словам, любое соглашение в Вене должно включать отмену санкций, предоставление действительных гарантий и урегулирование политических вопросов.

Раиси отметил, что в ходе переговоров Тегеран выдвинул конструктивные предложения и рассмотрел инициативы, выдвинутые другими сторонами, с учетом их совместимости с интересами иранского народа. Он подчеркнул, что иранская делегация неоднократно заявляла, что Тегеран приветствует инициативы, гарантирующие и защищающие права народа Ирана.

Елисейский дворец, сообщая о беседе, привел слова Макрона, который заявил, что «на переговорах в Вене был достигнут хороший прогресс, и мы надеемся, что переговоры будут завершены как можно скорее», поскольку существует «настоятельная необходимость» в достижении соглашения «пока еще есть время».

«Иран должен воспользоваться этой возможностью и принять политические решения, которые позволят сохранить СВПД в интересах Ирана и всех», - подчеркнул Париж.

Как сообщалось, накануне в Вашингтоне констатировали прогресс на венских переговорах.

«Мы чувствуем, что за последнюю неделю произошел основательный прогресс, и это продолжается», - сообщила на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

Она отметила: «Если Иран проявит серьезность, то мы можем прийти к пониманию относительно обоюдного возвращения в СВПД в течение дней», - добавила Псаки.

Иран и «шестерка» международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) заключили СВПД по иранской ядерной программе в 2015 году. Он предусматривал ограничение Тегераном ядерной программы в обмен на отмену международных и односторонних антииранских санкций.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

При президенте Джо Байдене США выразили готовность восстановить действие СВПД. Впоследствии Иран и ряд мировых держав начали в Вене переговоры по восстановлению ядерного соглашения, в настоящее время проходит восьмой раунд, США напрямую в них не участвуют.

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Тэги: ИРАН, ФРАНЦИЯ, ЛИДЕРЫ, СВПД


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