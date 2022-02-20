Экипажи вертолетов ВВС Азербайджана выполнили учебные задачи

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, прошли лётные тренировки с экипажами вертолетов ВВС Азербайджана, сообщили в воскресенье в министерстве обороны страны.
«В практической части тренировок экипажи, совершив дневные и ночные полеты, выполнили задачи по оценке местности, изучению маршрутов движения и различным эпизодам», - говорится в сообщении военного ведомства.
Задачи, поставленные в ходе учебных полетов, были успешно выполнены экипажами вертолетов, отметили в Минобороны Азербайджана.
Р.Керимов
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