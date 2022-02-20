Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.932 RUR   0.0224 GBR   2.3134 TRY   0.1254

Цена на нефть

17.02 $/bbl +/- WTI 91.76 -1.90 Brent 92.97 -1.84

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 20.02.2022 11:00

В Киеве решили временно закрыть пропускной пункт «Счастье» в Донбассе

Функционирование КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда) «Счастье» было решено приостановить из-за регулярных обстрелов, сообщил штаб Операции Объединенных Сил Украины.

В Киеве утверждают, что за прошедшие сутки КПВВ «Счастье» трижды прицельно обстреливался из минометов и станковых противотанковых гранатометов.

Согласно сообщению, «учитывая обострение ситуации» и невозможность гарантировать безопасность гражданскому населению в пределах дорожного коридора КПВВ «Счастье», «осознавая реальную угрозу для жизни и здоровья лиц, пересекающих линию разграничения», принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ «Счастье» «на период существования угрозы».

«Обращаемся к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании поездок», - говорится в сообщении штаба.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, КПВВ, РАБОТА


Похожие новости


Байден считает нелогичными утверждения о планах Украины начать наступление в Донбассе В Киеве не видят угрозы полномасштабного вторжения на территорию Украины В Киеве заявляют об отсутствии планов проведения диверсий в Донбассе Путин: прямо сейчас наблюдаем обострение ситуации на Донбассе Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Донбассе Глава МИД Украины назвал украинские "красные линии" в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]terfax.az