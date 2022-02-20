В Киеве решили временно закрыть пропускной пункт «Счастье» в Донбассе

Функционирование КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда) «Счастье» было решено приостановить из-за регулярных обстрелов, сообщил штаб Операции Объединенных Сил Украины.
В Киеве утверждают, что за прошедшие сутки КПВВ «Счастье» трижды прицельно обстреливался из минометов и станковых противотанковых гранатометов.
Согласно сообщению, «учитывая обострение ситуации» и невозможность гарантировать безопасность гражданскому населению в пределах дорожного коридора КПВВ «Счастье», «осознавая реальную угрозу для жизни и здоровья лиц, пересекающих линию разграничения», принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ «Счастье» «на период существования угрозы».
«Обращаемся к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании поездок», - говорится в сообщении штаба.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни.
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