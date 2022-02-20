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Спорт 20.02.2022 11:35

Норвегия выиграла медальный зачет Олимпиады

Норвегия выиграла медальный зачет Олимпиады-2022 в Пекине. В ее активе 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второй стала Германия (12, 10, 5), третьей - Китай (9, 4, 2).

Норвегия также победила и по общему числу наград (37). Второй стала Россия (ОКР, 32), третьей - Китай (27).

Игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля. Россияне из-за санкций CAS выступили под флагом ОКР.

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Тэги: КИТАЙ, ОЛИМПИАДА, ИТОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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