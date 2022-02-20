В РФ за сутки COVID-19 заболели более 170 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 170 тыс. 699 случаев, что на 8,4 тыс. меньше, чем днем ранее, госпитализированы за сутки 10 тыс. 372 человека, скончались от COVID-19 745 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
«По состоянию на 20 февраля в РФ выявлено 170 699 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 10 372 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 33,1%», - сообщили в оперштабе.
Снижение количества госпитализации отмечено в 71 регионе, ситуация осталась без изменений в одном субъекте РФ, увеличение госпитализаций произошло в 13 регионах, уточнили в оперштабе.
Умерли за сутки от COVID-19 745 человек, накануне сообщалось о 798 скончавшихся.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 179 тыс. 147 заболевших, число новых случаев COVID-19 уменьшилось на 8 тыс. 448.
«Выздоровели за сутки 147 296 человек, или на 22,9% меньше по сравнению с 19 февраля», - сообщили в оперштабе.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 15 млн 370 тыс. 419 случаев коронавирусной инфекции, 345 тыс. 500 умерших и 12 млн 365 тыс. 238 выписанных.
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 273 млн тестов на COVID-19, из них 606 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 12 тыс. 72 человека.
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