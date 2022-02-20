Наблюдатели ОБСЕ характеризуют большинство взрывов в Луганской области как «взрывы неопределенного происхождения»

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за сутки (18 февраля) зафиксировали 975 нарушений режима прекращения огня в Луганской области, говорится в ежедневном отчете миссии.

«В Луганской области СММ зафиксировала 975 нарушений режима прекращения огня, в том числе 860 взрывов (59 взрывов от исходящего огня, 57 разрывов боеприпасов и 744 взрыва неопределенного происхождения)», - говорится в тексте отчета СММ от 19 февраля, опубликованного на сайте организации.

В нём отмечается, «за предыдущий отчетный период миссия зафиксировала в области 648 нарушений режима прекращения огня».

Ранее в Донецке сообщили, что двукратный рост количества обстрелов зафиксировали наблюдатели Спецмониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за сутки.

«В Донецкой области СММ зафиксировала 591 нарушение режима прекращения огня, в том числе 553 взрыва. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 222 нарушения», - говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ за 19 февраля опубликованном на официальном сайте миссии.