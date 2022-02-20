Расчеты комплексов «Панцирь-С» отработали борьбу с беспилотниками на учении в России

Балтийский флот РФ провел учение по прикрытию командного пункта от ударных беспилотников условного противника при помощи зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С», сообщила пресс-служба флота в воскресенье.

«Военнослужащие с помощью современных комплексов радиоэлектронной борьбы нарушили управление беспилотными летательными аппаратами на безопасном расстоянии. Для уничтожения БЛА на дальних подступах были оборудованы огневые позиции зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что по замыслу практических действий специалисты в ходе ведения радиотехнической разведки обнаружили движение группы беспилотников условного противника в направлении охраняемого военного объекта.

«Комплексное применение комплексов РЭБ и ПВО позволило надежно прикрыть собственные объекты от ударов с воздуха», - говорится в сообщении.

По данным Балтфлота, в учении приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано порядка 10 единиц техники.

«Панцирь-С» - комплекс ПВО ближнего действия (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг «НПО «Высокоточные комплексы», «Ростех»). Комплекс стоит на вооружении российской армии и поставляется на экспорт.

Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Основные пункты базирования - Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область).

В 2016 году официально сообщалось, что в составе Балтфлота в Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус.

Официально сообщалось о недавнем усилении армейского корпуса новой мотострелковой дивизией. Российские военные заявляли, что новая дивизия стала ответом на рост активности НАТО у российских границ.