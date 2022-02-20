Большинству пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями показана вакцинация от COVID-19, гриппа и пневмококка - кардиолог

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями в большинстве случаев необходимо вакцинироваться от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции, это особенно актуально для пациентов старше 60 лет, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

«Наличие сердечно-сосудистых заболеваний является показанием к вакцинации в абсолютном большинстве случаев. Это касается не только вакцинации от новой коронавирусной инфекции, и вакцинации против гриппа и против пневмококковой инфекции, что особенно актуально для людей старше 60 лет», - сказал Бойцов, его слова приводят в пресс-службе Минздрава РФ в воскресенье.

По его словам, половозрастная структура заболеваемости пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в диапазоне для мужчин от 40 лет и женщин 50-55 лет существенно не изменилась на фоне пандемии коронавируса.

«В то же время обеспокоенность вызывает более выраженный тренд развития ожирения у молодых людей, начиная со школьников. В таком случае у человека уже к 35 годам формируется метаболический синдром, следствием которого становится повышение уровня холестерина, глюкозы, артериальная гипертония. Поэтому вероятность развития атеросклероза с его осложнениями в более раннем возрасте возрастает», - отметил Бойцов.

Кардиолог добавил, что основным механизмом торможения этих процессов является внедрение здорового образа жизни. По его словам, важен разумный подход к питанию, умеренность в еде и в употреблении алкоголя, категорический отказ от курения и физическая активность.

Также Бойцов отметил, что в последние годы изменилось качество жизни людей, перенесших, к примеру, инфаркт. Система льготного лекарственного обеспечения пациентов, перенесших инсульты, инфаркты, коронарное шунтирование и другие операции в этой области обеспечивает их бесплатными лекарственными препаратами в течение двух лет после перенесенного заболевания или серьёзного кардиохирургического вмешательства.

«Приверженность лечению существенно снижает риск повторной сосудистой катастрофы и увеличивает продолжительность и качество жизни», - заявил он.