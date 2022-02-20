Великобритания и США могут ввести запрет для российских компаний на торговлю в фунтах и долларах - Джонсон

Лондон и Вашингтон договорились о введении ограничений для России на торговлю в их валютах в случае вторжения в Украину, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Би-би-си.
По его словам, Великобритания и США не позволят российским компаниям «торговать в фунтах и долларах», что, как отметил премьер, нанесет «значительный удар» по российской экономике.
Он напомнил, что Лондон подготовил санкции еще более жесткие, чем предполагалось ранее.
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