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Великобритания и США могут ввести запрет для российских компаний на торговлю в фунтах и долларах - Джонсон

Лондон и Вашингтон договорились о введении ограничений для России на торговлю в их валютах в случае вторжения в Украину, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Би-би-си.

По его словам, Великобритания и США не позволят российским компаниям «торговать в фунтах и долларах», что, как отметил премьер, нанесет «значительный удар» по российской экономике.

Он напомнил, что Лондон подготовил санкции еще более жесткие, чем предполагалось ранее.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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