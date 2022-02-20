Баку надеется на укрепление сотрудничества с Берлином и Веной, заявили в воскресенье в МИД Азербайджана в 30-летнюю годовщину установления дипломатических отношений с Германией и Австрией.
«Сегодня исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Германией. Передаем наши наилучшие пожелания правительству и народу ФРГ по этому случаю. Надеемся на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества», - говорится в твите азербайджанского внешнеполитического ведомства.
«Сегодня исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Австрией. Передаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Австрии по этому случаю. Надеемся на дальнейшее развитие азербайджано-австрийского взаимовыгодного сотрудничества», - отметили в МИД Азербайджана.
Азербайджан - важнейший торговый партнер Германии на Кавказе, в свою очередь подчеркнул директор управления МИД ФРГ по странам Восточной Европы, Кавказу и Центральной Азии Маттиас Люттенберг (Matthias Luttenberg).
«Сегодня исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Германией и Азербайджаном, когда была заложена основа для наших глубоких связей далеко за пределами экономики - Азербайджан является важнейшим торговым партнером Германии на Кавказе. Германия помогает диверсифицировать экономику Азербайджана. За 30 лет Азербайджан стал ближе к ЕС», - написал он в твиттере.
Р.Керимов
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