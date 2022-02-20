Руководство ЕС надеется на дипломатическое решение ситуации вокруг Украины - глава Евросовета

В ЕС готовы к любому развитию ситуации вокруг Украины, но продолжают рассчитывать на дипломатию, заявил в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Мы хотим быть готовы к любым возможным сценариям, но мы желаем использовать любые возможные средства на дипломатическом уровне, даже если (шансы) малы», - сказал он.

При этом Мишель отметил, что речи о «превентивных санкциях» не идет.

«Но, если что-либо произойдет, мы отреагируем и примем решение о санкциях. Но заранее этот подготовленный пакет санкций объявлен не будет», - подчеркнул глава Европейского совета.