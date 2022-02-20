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Руководство ЕС надеется на дипломатическое решение ситуации вокруг Украины - глава Евросовета

В ЕС готовы к любому развитию ситуации вокруг Украины, но продолжают рассчитывать на дипломатию, заявил в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Мы хотим быть готовы к любым возможным сценариям, но мы желаем использовать любые возможные средства на дипломатическом уровне, даже если (шансы) малы», - сказал он.

При этом Мишель отметил, что речи о «превентивных санкциях» не идет.

«Но, если что-либо произойдет, мы отреагируем и примем решение о санкциях. Но заранее этот подготовленный пакет санкций объявлен не будет», - подчеркнул глава Европейского совета.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ДИПЛОМАТИЯ, НАДЕЖДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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