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СНГ 20.02.2022 14:15

Генконсульство Литвы в Калининграде возобновит выдачу туристических виз с 21 февраля

Генконсульство Литвы в Калининграде (РФ) возобновляет с 21 февраля выдачу всех типов шенгенских виз, в том числе и туристических, российские туристы смогут посетить страну с 31 марта, сообщается на сайте дипмиссии.

«В связи с решением правительства Литовской Республики об отмене с 31 марта 2022 года ограничений на прибытие (проезда транзитом) иностранных граждан и лиц без гражданства в/через Литву, с 21 февраля Генконсульством Литвы в Калининграде возобновляется прием заявлений о выдаче шенгенской визы по всем целям поездки», - говорится в сообщении.

Как отметили в Генконсульстве, для подачи заявления на визу потребуется предварительная регистрация. «При подаче документов, заявитель обязан подтвердить, что въезд в Литву намечается не ранее 31 марта», - подчеркнули в дипмиссии.

Визовые центры Литвы в Москве, Санкт-Петербурге и городах, относящихся к консульским округам двух столиц уже возобновили прием заявлений на выдачу виз.

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Тэги: ЛИТВА, КАЛИНИНГРАД, ГЕНКОНСУЛЬСТВО, ВИЗЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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