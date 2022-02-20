Генконсульство Литвы в Калининграде возобновит выдачу туристических виз с 21 февраля

Генконсульство Литвы в Калининграде (РФ) возобновляет с 21 февраля выдачу всех типов шенгенских виз, в том числе и туристических, российские туристы смогут посетить страну с 31 марта, сообщается на сайте дипмиссии.
«В связи с решением правительства Литовской Республики об отмене с 31 марта 2022 года ограничений на прибытие (проезда транзитом) иностранных граждан и лиц без гражданства в/через Литву, с 21 февраля Генконсульством Литвы в Калининграде возобновляется прием заявлений о выдаче шенгенской визы по всем целям поездки», - говорится в сообщении.
Как отметили в Генконсульстве, для подачи заявления на визу потребуется предварительная регистрация. «При подаче документов, заявитель обязан подтвердить, что въезд в Литву намечается не ранее 31 марта», - подчеркнули в дипмиссии.
Визовые центры Литвы в Москве, Санкт-Петербурге и городах, относящихся к консульским округам двух столиц уже возобновили прием заявлений на выдачу виз.
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