Песков допускает, что Запад пытается спровоцировать Украину на силовые действия в Донбассе

Запад нагнетает истерию вокруг якобы планирующегося вторжения России в Украину, чтобы спровоцировать Киев на решение проблемы Донбасса силовым путем, допускает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» представитель Кремля в ответ на вопрос о причинах таких действий западных политиков привел, по его словам, «логически безупречно выстроенное основание из области теории заговора».

«Смотрите, есть Украина, которая потеряла свою территориальную целостность в результате вооруженного переворота. И Украина в концептуальных установочных документах которой допускается применение силы при возвращении утраченных территорий. При этом мы видим, что НАТО, Соединенные Штаты Америки, Великобритания вереницей отправляют грузовые самолеты, напичканные вооружением боеприпасами и так далее. И одновременно им обеспечивается дипломатическая и политическая крыша», - пояснил он.

При этом, продолжил Песков, Запад постоянно угрожает, что если российские войска пересекут границу Украины, не важно по какому поводу, то в отношении РФ будут введены «адские санкции, Россия станет изгоем и так далее».

«Не провоцирует ли это Украину на решение проблемы Донбасса силовым путем? Все звенья цепи свидетельствуют об этом. Это одна из теорий. Это не мои заявления. Но я не знаю, как иначе объяснить эти ежедневные или по несколько раз в день абсурдные упражнения», - сказал он в связи с этим.