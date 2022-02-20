Генштабы Беларуси и России выработают дальнейшие шаги проверки сил Союзного государства, прежде всего они будут направлены на недопущение войны, заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

«Генеральные штабы Вооруженных сил республики Беларусь и Российской Федерации выработают совместные дальнейшие шаги, и мы будем воплощать эти решения в жизнь. Прежде всего они направлены на недопущение войны», - сказал Хренин по итогам завершившегося учения Беларуси и России, видео которого опубликовано в телеграм-канале Минобороны республики.

«Наши президенты, встречаясь, неоднократно это говорили: «Мы не хотим войны». Однако нас не слышат или не хотят слышать. Поэтому создана соответствующая группировка войск, которая, если нужно, даст соответствующий отпор», - сказал он.

10 февраля Россия и Беларусь начали крупные маневры «Союзная решимость - 2022». Учения в Беларуси, на которые Россия перебросила ряд частей и подразделений Восточного военного округа, должны были продлиться до 20 февраля. В Москве и Минске заявляли, что российские военные после учений вернутся в пункты постоянной дислокации.

Однако ранее в воскресенье Хренин заявил, что президентами Беларуси и России принято решение продолжить проверку сил реагирования Союзного государства из-за нарастания военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения ситуации в Донбассе.

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО.

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

В Москве не раз заявляли, что у России нет агрессивных планов в отношении Украины.