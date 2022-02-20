СКР завел два дела в связи с обстрелами в Донбассе

Следственный комитет РФ (СКР) возбудил два дела о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов после обстрела Донбасса украинскими военными, в результате которого погибли люди, сообщает в воскресенье сайт ведомства.

«По указанным фактам возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)», - говорится в сообщении.