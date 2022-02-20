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СНГ 20.02.2022 18:45

СКР завел два дела в связи с обстрелами в Донбассе

Следственный комитет РФ (СКР) возбудил два дела о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов после обстрела Донбасса украинскими военными, в результате которого погибли люди, сообщает в воскресенье сайт ведомства.

«По указанным фактам возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)», - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, СКР, ДОНБАСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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