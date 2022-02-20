Кулеба предложил провести расследование в связи с утверждениями о попадании украинского снаряда на территорию РФ

Украинская сторона инициирует проведение международного расследования информации о якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ в Ростовской области, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Я вчера заявил и подтверждаю, что Украина призывает провести непредвзятое международное расследование якобы попадания якобы украинских снарядов на территорию России. Об этом вчера сообщали российские СМИ. Нам нечего скрывать. Мы знаем, что никаких позиционных обстрелов Украина не проводила», - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в воскресенье.

Ранее на сайте Следственного комитета (СК) РФ появилось сообщение о намерении расследовать взрыв снаряда в Ростовской области. По данным российских СМИ, «снаряд, который был выпущен с территории Украины, разорвался в Ростовской области на расстоянии около километра от границы».

Глава МИД Украины накануне опроверг обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. «Мы не стреляли, это не наши снаряды. Это последнее, в чем мы заинтересованы - дальше эскалировать ситуацию», - сказал Кулеба в Мюнхене в субботу.