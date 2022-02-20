Молодую женщину с двумя детьми убили в Баку

Информация об убийстве в Баку молодой женщины и ее двоих малолетних детей поступила в районную прокуратуру в воскресенье днем, сообщила генеральная прокуратура Азербайджана.

«20 февраля около 14:00 в районную прокуратуру поступила информация о том, что Гюльнар Гараханова, 1983 года рождения, и двое ее малолетних детей скончались от полученных колото-резаных ран на съемной квартире в Низаминском районе Баку», - сообщила Генпрокуратура Азербайджана в фейсбуке.

В ведомстве отметили, что сотрудники прокуратуры и полиции с участием судебно-медицинского эксперта немедленно осмотрели место происшествия и тела.

По факту в Низаминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 (убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса (УК) Азербайджана.

«В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по определению и привлечению к ответственности виновного (ых)», - добавили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Р.Керимов