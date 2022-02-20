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СНГ 20.02.2022 19:17

Путин и Макрон обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном состоялся по инициативе французской стороны, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

«В продолжение обсуждений в ходе недавнего визита президента Франции в Москву и регулярных телефонных контактов проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе в ходе разговора «выражена серьезная озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе».

«Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков. Обращено внимание на происходящую «накачку» натовскими странами Украины современными вооружениями и боеприпасами, что подталкивает Киев к военному решению т.н. «проблемы Донбасса». В результате страдают мирные жители, которым приходится эвакуироваться в Россию для спасения от усиливающихся обстрелов, говорится в сообщении.

Вновь подчеркнуто, сообщили в пресс-службе, «что Киев лишь имитирует переговорный процесс, упорно отказывается от реализации минских соглашений и договоренностей, достигнутых в «нормандском" формате».

«С учетом остроты сложившегося положения дел президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран-участниц «нормандского» формата. Эти контакты призваны способствовать восстановлению режима прекращения огня и обеспечению прогресса в деле урегулирования конфликта вокруг Донбасса», - говорится в сообщении.

С учетом всего этого Путин «вновь акцентировал необходимость того, чтобы США и НАТО со всей серьезностью отнеслись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу».

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье провел телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

По данным Елисейского дворца, на который ссылается французский телеканал БФМТВ, Макрон беседовал с Путиным на протяжении одного часа и сорока пяти минут. БФМТВ отмечает, что лидеры обсудили «возможные и необходимые усилия по предотвращению крупного конфликта в Украине». Беседа с Зеленским продолжалась полчаса. Макрон беседовал с Зеленским также и накануне.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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