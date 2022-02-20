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Дальнее зарубежье 20.02.2022 19:32

Блинкен: президент США готов к контактам с Путиным по Украине в любое время и в любом формате

Госсекретарь США Тони Блинкен заявил о готовности президента США Джо Байдена вступить в контакт с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации вокруг Украины в любое время.

В эфире CNN глава американской дипломатии заявил, что Байден готов к контактам с Путиным «в любое время, в любом формате, если это поможет предотвратить войну».

Блинкен также подтвердил план проведения встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на следующей неделе в Европе. Ранее на этой неделе о возможности такой встречи 24 февраля сообщил президент США.

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Тэги: США, РОССИЯ, КОНТАКТЫ, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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