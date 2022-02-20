Блинкен: президент США готов к контактам с Путиным по Украине в любое время и в любом формате

Госсекретарь США Тони Блинкен заявил о готовности президента США Джо Байдена вступить в контакт с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации вокруг Украины в любое время.

В эфире CNN глава американской дипломатии заявил, что Байден готов к контактам с Путиным «в любое время, в любом формате, если это поможет предотвратить войну».

Блинкен также подтвердил план проведения встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на следующей неделе в Европе. Ранее на этой неделе о возможности такой встречи 24 февраля сообщил президент США.