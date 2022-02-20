МИД РФ анонсировал телефонный разговор Лаврова с главой МИД Франции в понедельник

Телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом намечен на понедельник, сообщили в МИД России.
«Во исполнение договорённостей Сергей Лавров готов был провести телефонный разговор с французским коллегой сегодня. Ле Дриан сегодня не смог. Соответственно, телефонный контакт запланирован на понедельник», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что «много появилось трактовок итогов переговоров президента Путина и президента Макрона».
«Хотели бы обратить внимание: Всё, о чем договорились стороны в ходе российско-французских контактов на высшем уровне, содержится в сообщении пресс-службы Кремля», - заявила Захарова.
Ранее в воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что президенты РФ и Франции Владимир Путин Эмманюэль Макрон провели «обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности РФ», выразили серьезную озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. «С учетом остроты сложившегося положения дел президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран-участниц «нормандского» формата. Эти контакты призваны способствовать восстановлению режима прекращения огня и обеспечению прогресса в деле урегулирования конфликта вокруг Донбасса», - говорилось в сообщении. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, добавили в пресс-службе.
В свою очередь Елисейский дворец сообщает, что главы дипломатических ведомств Франции и России встретятся в ближайшие дни, соответствующая договоренность достигнута в ходе состоявшегося в воскресенье телефонного разговора президентов Франции и России Эмманюэля Макрона и Владимира Путина.
Согласно сообщению, Макрон и Путин признали «необходимость приоритета дипломатического решения нынешнего кризиса" и договорились "предпринимать все возможное, чтобы достичь этого». «Поэтому в ближайшие дни и недели будет проведена интенсивная дипломатическая работа. Министр иностранных дел (Франции) Жан-Ив Ле Дриан в ближайшие дни проведет встречу со своим коллегой Сергеем Лавровым», - говорится в сообщении Елисейского дворца.
«Лидеры двух государств взяли на себя твердые обязательства предпринять все действия, необходимые для того, чтобы избежать эскалации, снизить риски и сохранить мир», - отмечается в документе.
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