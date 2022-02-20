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Дальнее зарубежье 20.02.2022 20:15

Макрон получил от Зеленского заверения в готовности соблюдать прекращение огня в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заверил, что нацелен на соблюдение режима прекращения огня в Донбассе, сообщает Елисейский дворец.

«Президент Зеленский подтвердил решимость не реагировать на провокации и соблюдать прекращение огня», - отмечается в сообщении.

В нем указывается, что Макрон «вновь приветствовал хладнокровие своего собеседника и его стремление избежать эскалации».

Елисейский дворец отмечает, что разговор с Зеленским состоялся сразу после телефонной беседы Макрона с президентом России Владимиром Путиным.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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