Макрон в ближайшие часы поговорит с Байденом и Шольцем

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в ближайшие часы провести разговор с президентом США Джо Байденом и с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Кроме того, в канцелярии французского лидера заявили, что Макрон собирается также поговорить с премьером Италии Марио Драги и другими партнерами.

Ранее в воскресенье Макрон провёл телефонный разговор сначала с президентом РФ Владимиром Путиным, в затем - с президентом Украины Владимиром Зеленским.