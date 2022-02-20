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Дальнее зарубежье 20.02.2022 20:21

Макрон в ближайшие часы поговорит с Байденом и Шольцем

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в ближайшие часы провести разговор с президентом США Джо Байденом и с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Кроме того, в канцелярии французского лидера заявили, что Макрон собирается также поговорить с премьером Италии Марио Драги и другими партнерами.

Ранее в воскресенье Макрон провёл телефонный разговор сначала с президентом РФ Владимиром Путиным, в затем - с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПЛАНЫ


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