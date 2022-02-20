Президенты Франции и России договорились возобновить работу «нормандского формата» - Елисейском дворец

Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин в телефонном разговоре, который состоялся в воскресенье, договорились о возобновлении работы «нормандского формата» с учетом предложений, сделанных украинской стороной, информирует Елисейский дворец.

Президенты достигли договоренности «возобновить работу в рамках «нормандского формата» на основании предложений, сделанных Украиной в последние дни».

Кроме того, они договорились вести «интенсивную работу для того, чтобы добиться проведения в ближайшие часы встречи трехсторонней контактной группы, целью которой стала бы поддержка режима прекращения огня на линии соприкосновения всеми сторонами».