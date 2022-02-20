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Дальнее зарубежье 20.02.2022 20:30

Президенты Франции и России договорились возобновить работу «нормандского формата» - Елисейском дворец

Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин в телефонном разговоре, который состоялся в воскресенье, договорились о возобновлении работы «нормандского формата» с учетом предложений, сделанных украинской стороной, информирует Елисейский дворец.

Президенты достигли договоренности «возобновить работу в рамках «нормандского формата» на основании предложений, сделанных Украиной в последние дни».

Кроме того, они договорились вести «интенсивную работу для того, чтобы добиться проведения в ближайшие часы встречи трехсторонней контактной группы, целью которой стала бы поддержка режима прекращения огня на линии соприкосновения всеми сторонами».

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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