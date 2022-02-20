В Париже сообщили, что Путин заверил Макрона в выводе войск РФ из Беларуси после учений

Французское телевидение сообщает со ссылкой на Елисейский дворец, что президент России Владимир Путин подтвердил в беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что войска РФ покинут Беларуси после завершения учений.

«Владимир Путин заявил французскому президенту, что намерен вывести войска из Беларуси после завершения ныне проводимых учений», - заявили в канцелярии французского лидера.

Ранее в воскресенье Путин и Макрон провели телефонный разговор.