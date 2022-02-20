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Дальнее зарубежье 20.02.2022 20:45

В Париже сообщили, что Путин заверил Макрона в выводе войск РФ из Беларуси после учений

Французское телевидение сообщает со ссылкой на Елисейский дворец, что президент России Владимир Путин подтвердил в беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что войска РФ покинут Беларуси после завершения учений.

«Владимир Путин заявил французскому президенту, что намерен вывести войска из Беларуси после завершения ныне проводимых учений», - заявили в канцелярии французского лидера.

Ранее в воскресенье Путин и Макрон провели телефонный разговор.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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