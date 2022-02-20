Елисейский дворец сообщил о договоренности Макрона и Путина работать над встречей на высшем уровне

В Париже сообщают, что президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин в телефонном разговоре в воскресенье выразили надежду на то, что результатом предпринимаемых дипломатические усилий по урегулированию кризиса вокруг Украины в итоге станет проведение встречи на высшем уровне, посвященной миру и стабильности в Европе.

«Дипломатическая работа должна позволить продвигаться вперед на основании последних контактов и с привлечением всех заинтересованных сторон (европейцев, союзников, России и Украины) для того, чтобы при соблюдении условий, добиться проведения встречи на высшем уровне, посвященной миру и безопасности в Европе», - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

В сообщении не уточняется состав участников подобной встречи на высшем уровне.