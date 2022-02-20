В США и в НАТО полагают, что продолжение российско-белорусских учений свидетельствует о планах Москвы напасть на Украину

Продолжение учений белорусской и российской армий на территории Беларуси в Вашингтоне считают свидетельством того, что Россия намерена вторгнуться на территорию Украины.

Госсекретарь США Тони Блинкен в эфире CNN отметил, что это является еще одним признаком неминуемого вторжения, о котором уже предупреждал президент США Джо Байден.

По словам Блинкена, Вашингтон готов сделать «все возможное, чтобы предотвратить это, пока этого не произошло».

Он добавил, что Вашингтон также готов оказывать содействие обороноспособности Украины и усилению НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала CBS также сообщил, что «продолжение учений, которые должны были закончиться, дополняют картину, (демонстрирующую), что Россия готовит вторжение в Украину».

При этом он отметил, что «в НАТО поддерживают любые дипломатические инициативы по Украине, и основной целью является предотвращение войны».

Заявления Блинкена и Столтенберга прозвучали на фоне инициатив, которые обсудили ранее в воскресенье президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Они в частности договорились делать все возможное для дипломатического решения кризиса вокруг Украины. С этой целью в ближайшие дни, как сообщил Елисейский дворец, состоится встреча глава МИД Франции и России Жан-Ива Ле Дриана и Сергея Лаврова. Кроме того, в Париже сообщили, что Макрон и Путин договорились возобновить работу «нормандского формата», а также намерены добиться встречи в ближайшие часы трехсторонней контактной группы.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни.