К июлю 2022г будут готовы документы о работе единого экономического пространства Беларуси и РФ

К июлю текущего года будут готовы документы о работе с 2024 года экономического пространства Беларуси и России, заявил посол РБ в РФ Владимир Семашко в эфире телеканала "Беларусь-1".
"Стоит задача уже до 1 июля этого года, чтобы были сделаны все эти документы, которые говорили бы о том, что мы, действительно, реально создадим единое экономическое пространство, единую платформу", - заявил он в воскресенье.
"А с 1 января 2024 года мы должны уже жить в таком состоянии. Пока все идет так, как надо", - пояснил Семашко.
По словам посла, формат сотрудничества между двумя странами по подготовке данных документов носит доброжелательный характер и весьма конструктивен по своей сути, а по каждому направлении экономической интеграции двух стран созданы рабочие группы.
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