Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.932 RUR   0.0224 GBR   2.3134 TRY   0.1254

Цена на нефть

17.02 $/bbl +/- WTI 91.76 -1.90 Brent 92.97 -1.84

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 20.02.2022 23:32

К июлю 2022г будут готовы документы о работе единого экономического пространства Беларуси и РФ

К июлю текущего года будут готовы документы о работе с 2024 года экономического пространства Беларуси и России, заявил посол РБ в РФ Владимир Семашко в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Стоит задача уже до 1 июля этого года, чтобы были сделаны все эти документы, которые говорили бы о том, что мы, действительно, реально создадим единое экономическое пространство, единую платформу", - заявил он в воскресенье.

"А с 1 января 2024 года мы должны уже жить в таком состоянии. Пока все идет так, как надо", - пояснил Семашко.

По словам посла, формат сотрудничества между двумя странами по подготовке данных документов носит доброжелательный характер и весьма конструктивен по своей сути, а по каждому направлении экономической интеграции двух стран созданы рабочие группы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЭКОНОМИКА, ПОСОЛ


Похожие новости


Лукашенко заявил, что Белоруссия не заинтересована в разрыве экономических отношений с Украиной Лукашенко допускает введение военного положения, чтобы не допустить спада в экономике Боррель надеется на одобрение экономических санкций ЕС против Беларуси 21 июня Белоруссия избежала роста безработицы в условиях пандемии, так как не закрывала производства - Лукашенко Лукашенко заявил о "трех ударах" по экономике Белоруссии, но корректировать целевой прогноз не разрешил Минск и Баку обсудили сотрудничество в экономике на фоне отсутствия договоренности Белоруссии с Россией об условиях поставок нефти в 2020г

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]