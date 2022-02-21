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Внешняя политика 21.02.2022 00:47

Спецпредставитель ЕС прибыл в Баку

Специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар прибыл в воскресенье с визитом в Азербайджан.

«Рад возвращению в Баку. С нетерпением жду завтрашних обсуждений, чтобы обсудить взаимоотношения и последующие шаги», - написал Клаар в своем аккаунте в твиттере.

Р.Керимов

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Тэги: ЕС, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ВИЗИТ


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