Спецпредставитель ЕС прибыл в Баку

Специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар прибыл в воскресенье с визитом в Азербайджан.
«Рад возвращению в Баку. С нетерпением жду завтрашних обсуждений, чтобы обсудить взаимоотношения и последующие шаги», - написал Клаар в своем аккаунте в твиттере.
Р.Керимов
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