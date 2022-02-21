Спецпредставитель ЕС прибыл в Баку

Специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар прибыл в воскресенье с визитом в Азербайджан.

«Рад возвращению в Баку. С нетерпением жду завтрашних обсуждений, чтобы обсудить взаимоотношения и последующие шаги», - написал Клаар в своем аккаунте в твиттере.

Р.Керимов