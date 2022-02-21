Байден обсудил с Советом нацбезопасности ситуацию вокруг Украины

Президент США Джо Байден в воскресенье провёл совещание с Советом национальной безопасности по поводу ситуации с Украиной, сообщает Белый дом. "Сегодня президент Байден провел встречу Совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события ", - говорится в сообщении. В заседаниях Совета национальной безопасности США помимо президента принимают участие, в частности, вице-президент, госсекретарь США, глава Пентагона.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».