Байден обсудил с Советом нацбезопасности ситуацию вокруг Украины

Президент США Джо Байден в воскресенье провёл совещание с Советом национальной безопасности по поводу ситуации с Украиной, сообщает Белый дом.
"Сегодня президент Байден провел встречу Совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события ", - говорится в сообщении.
В заседаниях Совета национальной безопасности США помимо президента принимают участие, в частности, вице-президент, госсекретарь США, глава Пентагона.
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