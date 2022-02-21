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Дальнее зарубежье 21.02.2022 09:43

Байден обсудил с Советом нацбезопасности ситуацию вокруг Украины

Президент США Джо Байден в воскресенье провёл совещание с Советом национальной безопасности по поводу ситуации с Украиной, сообщает Белый дом.

"Сегодня президент Байден провел встречу Совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события ", - говорится в сообщении.

В заседаниях Совета национальной безопасности США помимо президента принимают участие, в частности, вице-президент, госсекретарь США, глава Пентагона.

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Тэги: США, БАЙДЕН, УКРАИНА


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