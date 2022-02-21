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ТЭК 21.02.2022 09:10

США не готовят санкции против РФ, способные затронуть ее экспорт энергоносителей - Белый дом

Санкции, которые США готовят на случай нападения РФ на Украину, не нацелены на ограничение российских поставок энергоносителей другим странам, заявил замсоветника американского президента по нацбезопасности Далип Сингх.

"Меры не нацелены на то, чтобы поставить под угрозу российские поставки энергоносителей за рубеж", - заявил он на брифинге в Вашингтоне.

Он также отметил, что меры по отключению России от системы SWIFT вряд ли будут фигурировать в первоначальном пакете санкций.

"Конечно, мы рассматриваем все варианты. Однако скорее всего мер, касающихся SWIFT, не будет в первоначальном пакете санкций", - сказал он.

Сингх заверил, что в любом случае санкции будут предусматривать "другие мощные меры".

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