Манат подорожал к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 21 февраля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 21 февраля ЦБА установил на уровне 1,9319 маната/1EUR (18 февраля - 1,9320 маната/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 21 февраля установил на уровне 0,0222 маната/1RUB (18 февраля - 0,0224 маната/1RUB).
Н.Аббасова
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