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Макроэкономика 21.02.2022 09:24

Манат подорожал к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 21 февраля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 21 февраля ЦБА установил на уровне 1,9319 маната/1EUR (18 февраля - 1,9320 маната/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 21 февраля установил на уровне 0,0222 маната/1RUB (18 февраля - 0,0224 маната/1RUB).

Н.Аббасова

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Тэги: ЦБА, КУРС, МАНАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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