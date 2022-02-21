Нефть дешевеет на новостях о готовящемся саммите глав США и России

Цена нефти Brent опускается в понедельник благодаря надеждам на снижение градуса напряженности вокруг Украины, WTI стабильна.

Рынок открылся ростом из-за неблагоприятных сигналов, появившихся в выходные, однако развернулся к снижению после появления новости о готовящемся саммите Джо Байдена и Владимира Путина.

Как сообщил Елисейский дворец, президент Франции Эммануэль Макрон предложил лидерам США и России провести саммит по вопросам безопасности в Европе, и обе стороны согласились.

Отмечается, что повестка встречи должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля, причем саммит может состояться только при условии, что РФ не вторгнется в Украину.

"Нефтяной рынок по-прежнему страдает от ситуации вокруг России и Украины, - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках ING Groep NV. - Информация о готовящемся саммите дает некоторое облегчение рынку, поскольку показывает, что стороны готовы к диалогу".

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в понедельник составляет $93,19 за баррель, что на $0,35 (0,37%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,57 (0,6%) - до $93,54 за баррель.