Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.932 RUR   0.0224 GBR   2.3134 TRY   0.1254

Цена на нефть

18.02 $/bbl +/- WTI 91.07 -0.69 Brent 93.54 0.57

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 21.02.2022 09:30

Нефть дешевеет на новостях о готовящемся саммите глав США и России

Цена нефти Brent опускается в понедельник благодаря надеждам на снижение градуса напряженности вокруг Украины, WTI стабильна.

Рынок открылся ростом из-за неблагоприятных сигналов, появившихся в выходные, однако развернулся к снижению после появления новости о готовящемся саммите Джо Байдена и Владимира Путина.

Как сообщил Елисейский дворец, президент Франции Эммануэль Макрон предложил лидерам США и России провести саммит по вопросам безопасности в Европе, и обе стороны согласились.

Отмечается, что повестка встречи должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля, причем саммит может состояться только при условии, что РФ не вторгнется в Украину.

"Нефтяной рынок по-прежнему страдает от ситуации вокруг России и Украины, - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках ING Groep NV. - Информация о готовящемся саммите дает некоторое облегчение рынку, поскольку показывает, что стороны готовы к диалогу".

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в понедельник составляет $93,19 за баррель, что на $0,35 (0,37%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,57 (0,6%) - до $93,54 за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


Похожие новости


Нефть усилила падение и завершает неделю в минусе впервые в этом году Нефть продолжает дешеветь на фоне переговоров по Ирану Нефть теряет более 2,5% на новостях о переговорах с Ираном, Brent - $92,32 за баррель Нефть ускорила снижение на новостях о переговорах с Ираном Нефть падает на снижении напряженности вокруг Украины Цены на нефть опускаются на данных о росте сланцевой добычи в США

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]