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Дальнее зарубежье 21.02.2022 09:32

Глава ЕК грозит России отключением от мировых финансовых рынков в случае эскалации ситуации вокруг Украины

Россия будет отрезана от международных финансовых рынков и лишена доступа к основным экспортным товарам Запада в случае вторжения в Украину, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Россия в принципе была бы отрезана от международных финансовых рынков", - сказала фон дер Ляйен в интервью общественному телевидению ARD.

Она добавила, случае эскалации ситуации будут введены также санкции на экспорт в Россию "срочно необходимых ей для модернизации и диверсификации своей экономики всех товаров, которые мы производим, и где мы доминируем на глобальном уровне, и поэтому им нет замены".

Фон дел Ляйен пояснила, что слабым местом России является ее зависимость от экспорта ископаемого топлива.

"Они (углеводороды - ИФ) составляют две трети российского экспорта, который является источником половины бюджета страны", - заявила она, отметив, что эти секторы экономики Россия нуждаются в модернизации, и "именно это стало бы невозможным в случае введения дальнейших санкций".

Политик при этом сказала, что санкции не будут вводиться "до тех пор, пока не произойдет какое-либо вторжение".

Одновременно она заявила, что поскольку "переход к санкциям масштабен и серьезен", необходимо дать России "шанс вернуться к дипломатии и за стол переговоров".

"Это окно все еще открыто", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, УКРАИНА, САНКЦИИ


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