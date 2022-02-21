ЦКБ отбирает страховщика по страхованию имущества и ответственности на 2022г

ООО "Merkezi Klinik" (Центральная клиническая больница) объявила тендер на отбор страховой компании для страхования имущества больницы и ответственности перед третьими лицами на 2022 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.
По условиям тендера, ЦКБ планирует получить услуги по 5 видам страхования: обязательное страхование зданий клиники; мануально-медицинского оборудования; электронных устройств в клинике; комплексное страхование транспортных средств, находящихся на балансе ЦКБ; гражданской ответственности перед третьими лицами.
Тендерная процедура состоится 8 апреля 2022 года, тендерные предложения принимаются до 31 марта. Госпошлина за участие в тендере составляет 200 манатов.
Контактный телефон для дополнительной информации: 492-10-92 (внутренний – 1211) – Фирудин Халилов.
Р.Ахмедов
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