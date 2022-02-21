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Здравоохранение 21.02.2022 09:55

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 424,2 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 424 млн 272 тыс. 806, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 886 тыс. 794 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 млн 469 тыс. 134 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 935 тыс. 335.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19, достигло 42 млн 838 тыс. 524, а число умерших от последствий заражения вирусом - 512 тыс. 109.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 28 млн 218 тыс. 180 человек, из них скончались 644 тыс. 592.

По данным по данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 757,7. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 871 человек, Индии - 365, Бразилии - 2 тыс. 997.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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