Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.932 RUR   0.0224 GBR   2.3134 TRY   0.1254

Цена на нефть

18.02 $/bbl +/- WTI 91.07 -0.69 Brent 93.54 0.57

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 21.02.2022 09:55

Глава Минэнерго Азербайджана выступит на саммите GECF

Очередная министерская встреча и 6-ой саммит глав правительств и глав государств в рамках Форума стран-экспортёров газа (GECF) состоится 21-22 февраля в Катаре, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве энергетики Азербайджана.

"Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов отправился в Доху по приглашению госминистра Катара по вопросам энергетики Саада Шерида аль-Каабина. Министр примет участие в министерской встрече и в работе 6-го саммита глав правительств и глав государств GECF, которые состоятся 21-22 февраля", - сообщили в ведомстве.

Планируется, что глава Минэнерго Азербайджана выступит на обеих встречах и проведет ряд двухсторонних встреч.

"На заседаниях GECF будут обсуждаться текущее состояние мирового газового рынка, перспективы развития и вопросы, связанные с расширением сотрудничества между странами-экспортерами газа", - отметили в Минэнерго.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: GECF, ЗАСЕДАНИЯ, МИНИСТР

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]