Глава Минэнерго Азербайджана выступит на саммите GECF

Очередная министерская встреча и 6-ой саммит глав правительств и глав государств в рамках Форума стран-экспортёров газа (GECF) состоится 21-22 февраля в Катаре, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве энергетики Азербайджана.
"Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов отправился в Доху по приглашению госминистра Катара по вопросам энергетики Саада Шерида аль-Каабина. Министр примет участие в министерской встрече и в работе 6-го саммита глав правительств и глав государств GECF, которые состоятся 21-22 февраля", - сообщили в ведомстве.
Планируется, что глава Минэнерго Азербайджана выступит на обеих встречах и проведет ряд двухсторонних встреч.
"На заседаниях GECF будут обсуждаться текущее состояние мирового газового рынка, перспективы развития и вопросы, связанные с расширением сотрудничества между странами-экспортерами газа", - отметили в Минэнерго.
Н.Аббасова
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