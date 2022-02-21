ФРС поднимет ставку 9 раз до марта 2023 года

Федеральная резервная система (ФРС), вероятно, будет повышать базовую процентную ставку на каждом следующем заседании вплоть до марта 2023 года, каждый раз на 0,25 процентного пункта (п.п.), чтобы взять инфляцию под контроль, полагают эксперты JPMorgan Chase & Co.

Таким образом, аналитики банка прогнозируют девять повышений ставки - до уровня 2,25% к марту 2023 года.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 7,5% относительно того же месяца прошлого года - максимальными темпами с 1982 года, и многие эксперты считают возможным, что ФРС поднимет ставку не на 0,25 п.п., а сразу на 0,5 п.п. на ближайшем заседании, которое пройдет 15-16 марта.

Котировки фьючерсов на уровень ставки ФРС указывают на 64%-ную вероятность повышения ставки на 0,25 п.п. в марте и оценивают в 36% шансы на то, что подъем составит 0,5 п.п., отмечает Market Watch.

После выхода январских данных об инфляции экономисты JPMorgan пересмотрели глобальный прогноз роста потребительских цен на первый квартал до 5,7% с 3,5%.

"Мы больше не ждем замедления роста по сравнению с близкими к рекордным темпами прошлого квартала", - говорится в обзоре, подготовленном командой аналитиков JPMorgan во главе с главным экономистом Брюсом Касманом.

Хотя отмечающееся в последнее время ценовое давление в энергетическом секторе, вероятно, ослабнет, последние статданные указывают на то, что инфляция становится более масштабной, "прослеживается обратная связь между быстрым ростом, ценовым давлением и поведением частного сектора", отметил Касман.

JPMorgan - не единственный инвестбанк Уолл-стрит, прогнозирующий агрессивное ужесточение политики американским ЦБ. Так, Goldman Sachs и Bank of America ожидают, что Федрезерв поднимет ставку семь раз в этом году, то есть будет повышать ее на каждом из оставшихся в этом году заседаний с нынешнего уровня в 0-0,25%.