ФРС поднимет ставку 9 раз до марта 2023 года

Федеральная резервная система (ФРС), вероятно, будет повышать базовую процентную ставку на каждом следующем заседании вплоть до марта 2023 года, каждый раз на 0,25 процентного пункта (п.п.), чтобы взять инфляцию под контроль, полагают эксперты JPMorgan Chase & Co.
Таким образом, аналитики банка прогнозируют девять повышений ставки - до уровня 2,25% к марту 2023 года.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 7,5% относительно того же месяца прошлого года - максимальными темпами с 1982 года, и многие эксперты считают возможным, что ФРС поднимет ставку не на 0,25 п.п., а сразу на 0,5 п.п. на ближайшем заседании, которое пройдет 15-16 марта.
Котировки фьючерсов на уровень ставки ФРС указывают на 64%-ную вероятность повышения ставки на 0,25 п.п. в марте и оценивают в 36% шансы на то, что подъем составит 0,5 п.п., отмечает Market Watch.
После выхода январских данных об инфляции экономисты JPMorgan пересмотрели глобальный прогноз роста потребительских цен на первый квартал до 5,7% с 3,5%.
"Мы больше не ждем замедления роста по сравнению с близкими к рекордным темпами прошлого квартала", - говорится в обзоре, подготовленном командой аналитиков JPMorgan во главе с главным экономистом Брюсом Касманом.
Хотя отмечающееся в последнее время ценовое давление в энергетическом секторе, вероятно, ослабнет, последние статданные указывают на то, что инфляция становится более масштабной, "прослеживается обратная связь между быстрым ростом, ценовым давлением и поведением частного сектора", отметил Касман.
JPMorgan - не единственный инвестбанк Уолл-стрит, прогнозирующий агрессивное ужесточение политики американским ЦБ. Так, Goldman Sachs и Bank of America ожидают, что Федрезерв поднимет ставку семь раз в этом году, то есть будет повышать ее на каждом из оставшихся в этом году заседаний с нынешнего уровня в 0-0,25%.
Баку ценит активное участие британских компаний в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура – Алиев
Армянские НВФ в Карабахе обстреляли позиции азербайджанских военных – Минобороны Азербайджана
Экс-чиновник Минобороны Азербайджана обвиняется в крупных хищениях
На северо-западе Ирана разбился истребитель, погибли трое
Антимонопольная служба выявила нарушения со стороны Азерсу при установке водяных счетчиков в новостройках
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
США будут в координации с Киевом при подготовке саммита Байден-Путин - глава МИД Украины
Украинская полиция продлила усиленный режим несения службы до 26 февраля
Грузинская партия призвала власти отказаться от заявлений в поддержку НАТО
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Новый международный проект для азербайджанских стартапов
«Рост числа случаев мошенничества связан с развитием электронной коммерции в целом»: Севиндж Алиева, руководитель Департамента Платежных карт AccessBank
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров