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СНГ 21.02.2022 13:13

Путин проведет внеочередное заседание Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет внеочередное заседание Совета безопасности страны, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент Путин соберет заседание Совета безопасности России. Это - большой Совет безопасности", - сказал он журналистам.

"Также у президента сегодня запланировано несколько международных телефонных разговоров", - продолжил Песков.

У него поинтересовались, является ли заседание Совбеза в понедельник экстренным или регулярным.

"Это нерегулярное (заседание - ИФ)", - ответил представитель Кремля.

Песков отказался озвучить тему этого заседания, пообещав сообщить позднее.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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