Путин проведет внеочередное заседание Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет внеочередное заседание Совета безопасности страны, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Президент Путин соберет заседание Совета безопасности России. Это - большой Совет безопасности", - сказал он журналистам. "Также у президента сегодня запланировано несколько международных телефонных разговоров", - продолжил Песков. У него поинтересовались, является ли заседание Совбеза в понедельник экстренным или регулярным. "Это нерегулярное (заседание - ИФ)", - ответил представитель Кремля. Песков отказался озвучить тему этого заседания, пообещав сообщить позднее.

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