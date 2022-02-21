Военный контингент США в Польше может быть увеличен - польский МИД

В Польше не исключают, что американское военное присутствие в стране может быть увеличено, сообщил в понедельник в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

"В настоящее время мы ведем переговоры с США не только о том, как усилить обороноспособность Польши, но и других стран на восточном фланге НАТО. Вполне возможно, что на территорию Польши прибудут очередные подразделения армии США, хотя бы на временной основе", - сказал он, не вдаваясь в какие-либо подробности.

Ранее сообщалось о переброске в Польшу дополнительного американского контингента в рамках мер по усилению восточного фланга НАТО.