Военный контингент США в Польше может быть увеличен - польский МИД

В Польше не исключают, что американское военное присутствие в стране может быть увеличено, сообщил в понедельник в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
"В настоящее время мы ведем переговоры с США не только о том, как усилить обороноспособность Польши, но и других стран на восточном фланге НАТО. Вполне возможно, что на территорию Польши прибудут очередные подразделения армии США, хотя бы на временной основе", - сказал он, не вдаваясь в какие-либо подробности.
Ранее сообщалось о переброске в Польшу дополнительного американского контингента в рамках мер по усилению восточного фланга НАТО.
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