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СНГ 21.02.2022 14:01

Песков отвергает утверждения Вашингтона о возможных репрессиях в отношении украинцев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейком утверждение Вашингтона, что РФ якобы составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае "вторжения" на Украину.

"Это абсолютная утка. Это ложь. Мне известно, что это абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк", - сказал Песков.

Ранее в СМИ появились сообщения, что представитель США в отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшеба Нелл Крокер направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека, в котором утверждает, что РФ составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или направлены в лагеря.

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