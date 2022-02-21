Песков отвергает утверждения Вашингтона о возможных репрессиях в отношении украинцев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейком утверждение Вашингтона, что РФ якобы составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае "вторжения" на Украину.
"Это абсолютная утка. Это ложь. Мне известно, что это абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк", - сказал Песков.
Ранее в СМИ появились сообщения, что представитель США в отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшеба Нелл Крокер направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека, в котором утверждает, что РФ составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или направлены в лагеря.
Баку ценит активное участие британских компаний в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура – Алиев
Армянские НВФ в Карабахе обстреляли позиции азербайджанских военных – Минобороны Азербайджана
Азербайджан, имеющий большие запасы газа, готов и дальше содействовать глобальной энергетической безопасности - Минэнерго
Credit Suisse мог в течение нескольких десятилетий обслуживать коррупционеров и наркоторговцев
Экс-чиновник Минобороны Азербайджана обвиняется в крупных хищениях
На северо-западе Ирана разбился истребитель, погибли трое
Антимонопольная служба выявила нарушения со стороны Азерсу при установке водяных счетчиков в новостройках
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Новый международный проект для азербайджанских стартапов
«Рост числа случаев мошенничества связан с развитием электронной коммерции в целом»: Севиндж Алиева, руководитель Департамента Платежных карт AccessBank
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров