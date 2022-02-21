В Кремле не исключают возможность контактов Путина с Байденом, но конкретных планов пока нет

В Кремле не исключают возможность переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным с президентом США Джо Байденом, лидеры при необходимости в любой момент могут принять решение о проведении контактов личных или телефонных.
"Конечно мы не исключаем (возможность проведения переговоров - ИФ), при необходимости, безусловно, президенты России и США в любой момент могут принять решение о контактах телефонных или личных. Это уже будет их решение", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
При этом он подчеркнул, что на данный момент каких-то конкретных планов по организации подобного саммита нет, об этом говорить преждевременно.
На уточняющий вопрос, считают ли в Кремле вероятной именно встречу двух президентов, он сказал: "Встреча возможна, если это посчитают целесообразным главы государств. Сейчас есть четкое конкретное понимание о необходимости продолжения диалога на уровне министров".
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