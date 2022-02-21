Президенту Казахстана не принадлежат счета и недвижимость за рубежом

Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву не принадлежат счета в зарубежных банках, офшорные компании, он не владеет зарубежной недвижимостью, заявил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев не имеет счетов в швейцарском банке, о которых стали писать некоторые СМИ. Президенту не принадлежат счета в зарубежных банках, офшорные компании, он не владеет зарубежной недвижимостью", - написал Уали в фейсбуке.

Кроме того, по информации пресс-секретаря, бывшая супруга Токаева никогда не владела указанными в публикации счетами.

"Что касается Тимура Токаева (сын главы Казахстана - ИФ), то ему 38 лет, он занимается предпринимательством, никогда не работал на государственной службе", - отметил Уали.

Он подчеркнул, что "эта фейковая информационная атака на главу государства преследует цель дискредитировать его, поскольку президент ведет энергичную работу по ограничению монополии в экономике и политике, осуществляет реформы, которые, возможно, кому-то не по нутру".