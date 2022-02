Credit Suisse мог в течение нескольких десятилетий обслуживать коррупционеров и наркоторговцев

Швейцарский банк Credit Suisse мог в течение нескольких десятилетий обслуживать клиентов, замешанных в нарушении прав человека, коррупции и наркоторговле, свидетельствуют материалы СМИ, основанные на утечке данных о более 18 тыс. счетов на общую сумму более $100 млрд.

Немецкая газета Sueddeutsche Zeitung получила данные от анонимного источника и поделилась ими с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), а также с десятками других СМИ по всему миру, включая The New York Times и The Guardian.

Речь идет о счетах, открытых в Credit Suisse с 40-х гг. прошлого века вплоть до прошлого десятилетия, причем некоторые из этих счетов остаются открытыми до сих пор.

Данные указывают на то, что клиентами банка были "коррумпированные диктаторы, подозреваемые в военных преступлениях и торговле людьми, а также наркоторговцы и другие преступники", отмечает Sueddeutsche Zeitung.

Credit Suisse вскоре после появления информации в СМИ выпустил сообщение, в котором заявил, что "отвергает все голословные утверждения и инсинуации относительно умышленных деловых практик банка".

Опубликованные в СМИ статьи "основаны на неполной, неаккуратной или выборочной информации, вырванной из контекста, что приводит к предвзятым интерпретациям деловых практик банка".

В заявлении Credit Suisse также отмечается, что он проверил счета, о которых идет речь, после соответствующих запросов от СМИ. Порядка 90% этих счетов на момент проверки были закрыты или находились в процессе закрытия, причем 60% были закрыты еще до 2015 года.

"Что касается оставшихся активных счетов, мы спокойны, что соответствующие due diligence, проверки и другие меры контроля были предприняты в соответствии с нашими действующими принципами, - говорится в сообщении Credit Suisse. - Мы продолжим анализировать ситуацию и сделаем дополнительные шаги, если потребуется".

По данным СМИ, в Credit Suisse было открыто 25 счетов на общую сумму $270 млн, принадлежавших людям, обвиненным в краже средств венесуэльской государственной нефтекомпании Petroleos de Venezuela SA.

Кроме того, счета в банке были у зимбабвийского бизнесмена, находящегося под американскими и европейскими санкциями за связи с правительством экс-президента Зимбабве Робертом Мугабе, филиппинских торговцев людьми, топ-менеджера гонконгской биржи, получившего тюремный срок на взяточничество, а также коррупционных политиков в Египте и Украине, сообщает агентство Bloomberg.

"Публикации СМИ, по видимому, являются согласованной попыткой дискредитировать не только Credit Suisse, но и швейцарский финансовый рынок в целом, который подвергся существенным изменениям за последние несколько лет", - говорится в заявлении Credit Suisse.

"В соответствии с реформами на финансовых рынках, в том числе в Швейцарии, Credit Suisse принял серию серьезных дополнительных мер за последнее десятилетие, которые включают крупные дальнейшие инвестиции в противодействие финансовым преступлениям", - заявили в банке.

Акции Credit Suisse теряют в цене 0,3% на торгах в понедельник. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 35%.