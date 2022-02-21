Украинская полиция продлила усиленный режим несения службы до 26 февраля

Усиленный режим несения службы полицейскими в Украине продлен до 26 февраля, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко. "Усиленный режим несения службы продлен до 26 февраля" - сказал он в понедельник агентству "Интерфакс-Украина". По словам Клименко, "в настоящее время сложный период активной фазы гибридной войны против Украины. И полиция работает единым механизмом с другими правоохранительными органами, чтобы противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране".

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